Ecco Pieve Toridens,

festival della comicità intelligente

LA RASSEGNA prevede tre spettacoli all'insegna del teatro, della magia e del cabaret: si inizia venerdì 22 luglio alle 21,15 con Simon Luca Barboni e Mirco Bruzzesi della compagnia L’Abile Teatro

19 Luglio 2022 - Ore 12:16 - caricamento letture

Torna Pieve Toridens, il festival del teatro comico, della magia e del cabaret di Pieve Torina. Tre spettacoli che accompagneranno gli ultimi venerdì di luglio e il primo venerdì di agosto. «Lo scorso anno abbiamo voluto caratterizzare le proposte estive con un taglio che privilegiasse il sorriso e la comicità intelligente, per questo è nato Pieve Toridens – sottolinea il sindaco, Alessandro Gentilucci – . Si tratta di una iniziativa che può interessare un pubblico ampio, dai bambini agli adulti, ed è questo il nostro obiettivo: un’offerta di proposte in grado di soddisfare tutti». Ad esordire sul palco del Parco Rodari saranno, venerdì 22 luglio alle 21,15, Simon Luca Barboni e Mirco Bruzzesi della compagnia L’Abile Teatro con “Mago per svago”: uno spettacolo muto ma tutt’altro che silenzioso dove un mago ed un assistente dialogano e collaborano in modo irriverente dando spazio a sketch comici e gag esilaranti. «Abbiamo bisogno di sorridere, dal momento che ancora qui viviamo una condizione tutt’altro che semplice a causa del sisma – prosegue Gentilucci – . Portare un po’ di serenità e allontanare i pensieri tristi: è anche questo il senso che vogliamo dare all’estate di Pieve Torina». Tutti gli spettacoli sono ad ingresso libero. Il programma di Pieve Toridens è consultabile sul sito del comune e sulla pagina Facebook “Sei di Pieve Torina se”.

