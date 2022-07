“Memorial Grieco e Sacchi”,

sabato le finali

e l’estrazione della lotteria

MONTECASSIANO - Appuntamento al 16 luglio, quando a Sambucheto ci sarà l'ultimo atto del torneo di calcio a 5 in memoria dei due giovani. In palio tante magliette di giocatori e sportivi di livello internazionale. Il ricavato verrà devoluto in beneficienza al comitato per la vita Daniele Chianelli di Perugia e alla fondazione Michele Scarponi, che si occupa da tempo della sicurezza stradale

13 Luglio 2022 - Ore 13:49 - caricamento letture

Memorial Pierfelice Grieco e Leonardo Sacchi, appuntamento al 16 luglio con le finali,. A seguire le premiazioni e l’estrazione della lotteria, in palio premi di calibro internazionale.

Terminerà sabato a Sambucheto di Montecassiano il torneo di calcio a 5 organizzato in memoria di Pierfelice Grieco, scomparso prematuramente per una malattia il 7 febbraio 2020, e di Leonardo Sacchi, tragicamente scomparso in un incidente il 19 dicembre 2019 mentre rientrava a casa. “I Timidi”, “Avis Treia”, “I Generali”, “Marco Bambozzi FC”: è tra queste quattro squadre la terza vincitrice di questa edizione del torneo. Sabato 16 alle 18.30 inizierà la finale per il terzo e quarto posto, mentre alle 20 ci sarà la finalissima in cui si decreterà chi sarà la formazione vincitrice. Il tutto sarà accompagnato dalla grigliata organizzata per l’occasione da Federico Principi, telecronista di Eleven Sport, che commenterà le due partite.

A seguire ci saranno le premiazioni e l’estrazione della lotteria con premi importanti: la maglia di Lionel Messi usata in occasione del match tra la Juventus e il Barcellona nell’ottobre 2020, maglie indossate da Handanovic, Gollini e della Nazionale, per poi passare ad una casacca di Duvan Zapata donata dall’Atalanta e della maglia della Spal firmata da Federico Melchiorri, ex bomber Maceratese. A proposito della Rata, ci sarà anche la maglia biancorossa numero uno con cui è stata giocata la finale di Promozione, poi vinta contro l’Osimana. In palio non solo maglie di calciatori. Infatti, tra i vari premi è possibile vincere una maglia donata dalla Fonazione Michele Scarponi, le maglie firmate da Fermin Aldeguer e Alonso Lopez, due piloti di Moto 2, la maglia di Robbiati, ex capitano della Med Store Tunit Macerata, ed un pallone della serie A utilizzato nella scorsa stagione nel match tra Inter e Udinese vinto per 2 a 0 dai nerazzuri.

I biglietti si potranno prendere dagli organizzatori durante le partite e online contattandoli privatamente sulle loro pagine social. Sabato, al termine della finale, verranno pescati e resi noti i fortunati vincitori. Il ricavato, come gli scorsi anni, verrà devoluto in beneficienza al comitato per la vita Daniele Chianelli di Perugia, dove era ricoverato Pierfelice, e alla fondazione Michele Scarponi, che si occupa da tempo della sicurezza stradale. Per l’occasione gli organizzatori hanno anche aperto una raccolta fondi Paypal, visibile nei loro social, dove è possibile donare qualsiasi cifra e che il tutto verrà poi, assieme al restante ricavato, donato alle fondazioni sopra citate.

