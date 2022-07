Donna travolta e uccisa,

sotto accusa un 64enne

SAN GINESIO – La 71enne Valentyna Stepanova, badante, era morta a distanza di circa un mese. Oggi l’udienza dal gup, poi rinviata

13 Luglio 2022 - Ore 19:58 - caricamento letture

Donna investita mentre andava a prendere il bus, morì a distanza di circa un mese: sotto accusa un 64enne di Amandola che è imputato davanti al gup del tribunale di Macerata. Questa mattina l’udienza è stata rinviata per una questione tecnica. Se ne riparla il 7 dicembre. L’incidente in cui la donna, Valentyna Stepanova, aveva perso la vita risale al 13 ottobre del 2021. Era mattina presto, ancora buio e lei si trovava sulla provinciale 78, a San Ginesio, in contrada Campanelle, in una zona non illuminata. Era uscita dalla casa del compagno e stava andando a prendere il pullman per raggiungere Pian di Pieca dove lavorava come badante. Aveva attraversato la strada ed era stata investita dall’auto del 64enne. Gravissime le ferite riportate dalla donna, che aveva 71 anni, che era morta circa un mese dopo: l’11 novembre. Sul luogo dell’incidente non erano stati trovati segni di frenata e l’ipotesi è che l’automobilista non si fosse accorto della presenza del pedone. L’imputato è difeso dagli avvocati Manuela Costantini e Monica Attili.

(Gian. Gin.)

