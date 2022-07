Nick Becattini band

in concerto a Pollenza

MUSICA - L'appuntamento domani, martedì, alle 21,30 in Piazza della Libertà

11 Luglio 2022 - Ore 11:35 - caricamento letture

Si terrà domani, martedì 12 luglio, alle 21,30 in Piazza della Libertà a Pollenza il concerto della Nick Becattini band. Un appuntamento, ad ingresso libero, con uno dei più importanti e storici blues man italiani, tra i maggiori talenti della chitarra blues in Italia. La sua formazione musicale si è sviluppata negli ’80 con gli studi ai seminari di Siena jazz e con gli ascolti e la conoscenza delle grandi star americane al festival blues di Pistoia, la sua città. Dopo una seminale esperienza nella Model T Boogie di Giancarlo Crea, Nick ha varcato ben presto i confini nazionali per andare a suonare nei primi anni ’90 con i maestri del genere a casa loro, a Chicago (Usa).

Qui ha forgiato uno stile unico e personale, fusione di blues, soul e funky, e si è conquistato sul palco la stima di tanti colleghi americani con cui ha poi condiviso studi di registrazione, festival e tour internazionali. Tra le tante le collaborazioni spiccano quelle con Albert King, Otis Rush, Lucky Peterson, Lurrie Bell, Sugar Blue, Billy Branch ed un epico sodalizio con Son Seals, che lo porta con sé ai grandi festival di Chicago, Detroit, New York, Parigi. Tornato in Italia ha fondato la sua band, suonando assiduamente al Pistoia Blues e sui palchi dei più importanti festival e club europei. Negli anni ha pubblicato splendidi lavori discografici e live, tra i quali quelli con le vocalist Ty Leblanc e Peaches Staten, con la quale ha collaborato per un decennio. Nel 2020 ha pubblicato il suo undicesimo disco, Lifetime Blues, acclamato come uno dei migliori album dell’anno. Nick Becattini chitarra/voce, Keki Andrei tastiere/hammond, Andrea Cozzani basso e Carmine Bloisi batteria.

