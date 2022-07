Certezze, desideri e disincanti:

Arianna Fermani protagonista

al Civitanova Film Festival

RASSEGNA - L'appuntamento con la docente Unimc oggi alle 18,30, il poeta Piersanti ha portato i suoi luoghi persi: «Tutto ciò che lasciamo indietro non può che commuoverci»

11 Luglio 2022 - Ore 09:51 - caricamento letture

Il cinema si apre a tutte le arti. C’è stato un significativo momento poetico nell’ottava edizione del Civitanova Film Festival, in programma nella città alta fino a venerdì 15 luglio, dove ieri pomeriggio è stato ospite Umberto Piersanti. Il fulcro, la riedizione del suo libro “I luoghi persi”. Il noto poeta, accompagnato nel ragionare da Antonio Malagrida, si è raccontato a tutto tondo, partendo dalla sua vita.

«Io ho vissuto nell’ultimo mondo visionario – le sue parole – dove non c’era la radio: la mia infanzia è stata nell’ultima civiltà contadina. Ma perché inizio nel raccontarvi questo mondo? Io non sono Paolini, o Olmi (parlando di cinema), ma come loro condivido l’idea di contrapporre l’autenticità del mondo passato all’in-autenticità del presente. Ecco, tutto ciò che perdiamo non può che commuoverci. Io canto un tempo che è stato la mia infanzia ed è irrimediabilmente perso. Questi sono luoghi persi, discosti, lontani, che si incontrano nel tempo differente. Ma sono luoghi di un tempo magico, spesso tempo dell’amore».

Molto partecipati anche gli altri appuntamenti della giornata, partendo dal giardino della Pinacoteca Civica Marco Moretti con il laboratorio di letture animate per bambini a cura della Biblioteca Comunale Silvio Zavatti. Quindi, la proiezione del film Gagarine – Proteggi ciò che ami.

Oggi invece lunedì 11 luglio l’appuntamento è alle 18,30 al Caffè del Teatro Cerolini, dove si riflette sul tema del CFF 2022 (Certezze, desideri e disincanti) con Arianna Fermani. Arianna Fermani insegna storia della Filosofia Antica all’Università di Macerata. È Presidente del Consiglio della Classi Unificate di Filosofia all’Università di Macerata, Presidente della SFI di Macerata (Società Filosofica Italiana), Segretaria Nazionale della SISFA (Società Italiana di Storia della Filosofia Antica), Co-Direttrice della Scuola invernale e della Scuola estiva Filosofia Roccella Scholé, Membro dell’International Plato Society e del Collegium Politicum. A dialogare con Arianna Fermani, Federica Piangerelli, dottoranda UniMc in Umanesimo e Tecnologie.

Alle 21.15 si riprendere la strada dell’Arena dei Pini (il verde attrezzato della Società Operaia, appena sopra le mura di viale della Repubblica), con la performance della scuola comunale di recitazione Enrico Cecchetti. Alle 21.45, sempre all’Arena dei Pini, vanno poi in proiezione altri sette cortometraggi in concorso per l’ottavo Premio Stelvio Massi. Sono: Le buone maniere; The recess; Cromosoma X; Free fall; L’avversario; Sbagliando s’inventa; Bestia. In contemporanea c’è il Dopo Festival, con la possibilità di sorseggiare una buona birra in compagnia. In breve anche gli appuntamenti di domani, martedì 12 luglio. Alle 18.30 al bar ristorante Cinciallegra, sulla ciclabile, dove Joshua Wahlen presenterà il libro Voci dal silenzio, con Fra’ Damiano Angelucci e Elisabetta Cesari. Alle 21.15 all’Arena dei Pini si proietterà invece il documentario Lo maro de Primo e alle 21.45 il film Lunana – Viaggio alla fine del mondo. Mercoledì 13 luglio alle 18.30 è in programma la presentazione del libro Fantozzi dietro le quinte, con l’autrice Elisabetta Villaggio, figlia del grande Paolo (alle cantine Fontezoppa). Tutti gli appuntamenti sono ad ingresso libero. Info e programma completo: www.civitanovafilmfestival.it. Il Cff è organizzato dall’Aps Favolacce con la collaborazione del Comune di Civitanova e dell’Azienda dei Teatri.

