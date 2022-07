«Sono arrivata bambina dal Senegal,

finalmente a 34 anni sono cittadina italiana»

MACERATA - La storia di Bineta Sene che ha ottenuto il "riconoscimento" il 28 giugno dopo un iter burocratico durato 5 anni. Proprio mentre lo ius scholae infiamma il dibattito politico

10 Luglio 2022 - Ore 11:21 - caricamento letture

di Cristian Trevisti

Bineta Sene, 34enne di origini senegalesi, vive a Macerata da quando aveva 5 anni e lavora come assistente sociale. Finalmente il 28 giugno, dopo un iter burocratico durato ben cinque anni, è diventata una cittadina italiana.

Il dibattito politico italiano è infiammato dallo ius scholae, la possibilità di fare richiesta di cittadinanza per chi sia arrivato in Italia prima di aver compiuto 12 anni e porti a termine un percorso scolastico di 5 anni. L’esperienza di Bineta è molto rappresentativa in questo senso.

«Dell’esperienza in Senegal mi ricordo poco – dice – però so di aver avuto un forte legame con mio nonno: stavo sempre con lui, non riuscivo proprio ad allontanarmene».

Inizialmente Bineta si è trovata a disagio in Italia e dà la colpa alla mentalità provinciale che affligge alcune piccole realtà. «Sono stata sempre una bambina poco socievole – racconta, tradendo un po’ di tensione – i vicini di casa della mia famiglia sono stati la mia fortuna. Questi erano molto gentili, mi facevano sempre bei regali e, poco per volta, sono riusciti a conquistare la mia fiducia».

Anche se la realtà sociale in cui è cresciuta Bineta è stata molto accogliente, a scuola ha subito spesso attacchi e battute razziste che, col passare degli anni, sono diventate sempre più violenti. Spesso il comportamento dei suoi compagni di classe la riduceva in lacrime.

«Comunque, mi sono sempre impegnata per dare fiducia al prossimo – dice con un sorriso – e ancora oggi ho amicizie ben salde, iniziate quando avevo solo 14 anni».

«In questi 30 anni l’Italia si è trasformata completamente, anche grazie al suo meraviglioso patrimonio culturale e paesaggistico: il Bel Paese è conosciuto in tutto il mondo per il mare, le montagne, la sua tradizione enogastronomica e la musica pop» riflette, percorsa da un moto d’orgoglio verso il Paese che l’ha cresciuta.

Nel 2009 Bineta si è iscritta all’Università di Bologna. Nel 2017, poi, ha deciso di affrontare il sistema lento e complesso della burocrazia per ottenere la cittadinanza, conseguendola nel giro di cinque anni. Alla domanda ora che finalmente sei una cittadina italiana, come ti senti? risponde, con un sorriso splendente: «Ne sono super felice».

© RIPRODUZIONE RISERVATA