Pnrr e non solo,

i finanziamenti ottenuti da Caldarola

PROGETTI - L'amministrazione fa il punto della situazione: «Risorse importanti e straordinarie che permetteranno nei prossimi anni di sviluppare notevolmente il nostro comune»

10 Luglio 2022

Finanziamenti ricevuti nell’ambito del Pnrr e dei bandi regionali e nazionali, l’amministrazione comunale di Caldarola fa il punto della situazione. Dal Pnrr Sisma misura A 3.1 (rigenerazione urbana) sono stati finanziati 910mila euro che saranno impiegati per il rifacimento di pavimentazioni, sottoservizi e parcheggi nelle frazioni di Pievefavera e Vesignano e per la realizzazione di un nuovo parcheggio a servizio del centro storico di Caldarola in via Faleriense. Dal Pnrr Sisma misura A4 sono stati finanziati 275mila euro per interventi di rifacimento del manto stradale su diversi tratti della viabilità comunale. Dal bando della Regione (viabilità stradale) sono stati finanziati 130mila euro di interventi di rifacimento del manto su diversi tratti della viabilità comunale. Dal Psr (viabilità strade vicinali) è stato accolto il progetto di finanziamento per 170mila euro per la strada Colcù e quello per 115mila per la strada Raje, a gestione diretta comunale. Finanziati, inoltre, per 135mila e 183mila euro i progetti a gestione diretta dell’Unione Montana dei Monti Azzurri per la strada San Lorenzo e la strada della montagna. Dal Contratto istituzionale di sviluppo è stato accolto il progetto per la riqualificazione dell’immobile ex Spitfire, rientrato nella disponibilità del Comune (per 595mila euro). Dal Pnrr (messe in sicurezza) è stata approvata la richiesta di finanziamento per 460mila, 295mila e 90mila euro per la messa in sicurezza dei muri di Vestignano e Valcimarra e le strade via Rimessa e contrada San Domenico. Dalla Protezione civile, con fondi regionali, sono stati finanziati 320mila euro per la strada di collegamento area Sae – via Buscalferri. Dalla Regione, stanziati 175mila per la realizzazione della nuova area camper nella zona industriale. Da un bando nazionale è stato finanziato il contributo di 320mila euro per la progettazione definitiva ed esecutiva di interventi di messa in sicurezza. Sono stati stanziati, inoltre, 6 milioni di euro per la progettazione e 30 milioni di euro per la realizzazione della bretella viaria che costituirà il primo tratto della pedemontana, che al suo completamento arriverà fino ad Ascoli. «Diversi altri progetti sono stati presentati nell’ambito del Pnrr e del Cis e non appena auspicabilmente finanziati, saranno comunicati e messi in campo al pari di quelli appena citati – si legge nella nota del Comune -. Risorse importanti e straordinarie, che permetteranno nei prossimi anni di sviluppare notevolmente Caldarola e di migliorare ed arricchire le sue infrastrutture, rendendola più facilmente accessibile e fruibile e permettendole di sfruttare al meglio la sua posizione baricentrica per i traffici turistici e commerciali».

