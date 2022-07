“Una gita fuoriporta”

tra le bellezze di Appignano

TV - La puntata della serie Sky sarà in onda martedì 12 luglio alle 22,30

Appignano e le sue bellezze saranno protagoniste del viaggio di “Una gita fuoriporta”, la serie tv Sky portavoce di quelle località dallo straordinario fascino, di un’Italia che merita di essere scoperta con le sue bellezze, di far emozionare il visitatore e di essere raccontata con i suoi paesaggi mozzafiato, attraverso la storia, l’arte e le eccellenze di ciascun luogo.

L’episodio dedicato ad Appignano andrà in onda martedì 12 luglio alle 22.30. Nota fin dall’antichità per la produzione di terrecotte e per essere divenuto negli anni un importante centro produttivo legato al mobile e al settore dell’abbigliamento, sarà esplorata dal conduttore David Romano che intervisterà il sindaco Mariano Calamita, il vice Stefano Montecchiarini, Maria Giovanna Varagona de La Stanza del Telaio, Andrea Fermani e Giovanni Francioni della Scuola di Ceramica MAV e fra Gian Luca dei Frati Minori delle Marche.



Il programma tv, in onda martedì alle 22.30, è fruibile su tutte le piattaforme unendo il mondo della Tv lineare e on demand a quello digitale: Sky cana-le 511 BFC Forbes, canale 61 della piattaforma tivùsat, sul canale 260 del nuovo digitale terrestre ed in live streaming su bfcvideo.com.

