Musica e solidarietà,

Operapop in concerto per Ant

CIVITANOVA - Lo spettacolo è in programma per sabato 16 luglio alle 21.30 al Chiostro Sant’Agostino nella Città alta

L’appuntamento annuale di musica e solidarietà della delegazione Ant di Civitanova presenta la sua quindicesima edizione. Lo spettacolo è in programma per sabato 16 luglio alle 21.30 al Chiostro Sant’Agostino di Civitanova Alta, dove si esibiranno gli Operapop, formazione composta dal soprano Francesca Carli e dal tenore Enrico Giovagnoli, insieme al pianista Mario Mariani e a Paola Saracini che, contemporaneamente alle esecuzioni musicali, si esibirà con la sua sand art.

«Il Concerto dell’Ant di Civitanova – le parole del maestro Alfredo Sorichetti, direttore artistico dell’iniziativa – rappresenta un momento tradizionale, in cui la finalità benefica si fonde con eventi sempre di qualità. In questa edizione porteremo il pubblico a vivere un’emozione unica, con un mix di musica classica, canzone napoletana e classici internazionali. Il tutto sarà immerso nella magia sorprendente della sand art».

Il titolo del concerto, infatti, è Fantasia italiana. «Per noi il Concerto Ant è un’occasione davvero preziosa – ha detto Fiorenza Paffetti Perugini, presidente della Delegazione civitanovese – Intanto rappresenta un momento culturale da condividere con tutta la popolazione, poi è per noi un modo per raccogliere fondi per proseguire con la nostra azione di solidarietà. Vorrei ringraziare il Maestro Sorichetti, che portando avanti questo evento da oltre 15 anni è concretamente al fianco della nostra realtà».

A complimentarsi con gli organizzatori sono il sindaco di Civitanova, Fabrizio Ciarapica e la presidente dei Teatri, Francesca Peretti: entrambi hanno sottolineato la bellezza nel «promuovere l’incontro tra arte e volontariato, in un connubio che riscalda il cuore e che sottolinea l’importanza sociale che l’Ant riversa nella nostra comunità».

Il concerto è promosso dalla delegazione Ant di Civitanova e organizzato da Marche all’Opera con il patrocinio del Comune e dell’Azienda Teatri. I biglietti (10 euro) possono essere acquistati online. È possibile anche acquistare i biglietti nella sede dell’Ant di Civitanova (in via D’Annunzio, 72/74 – tel 0733829606) o la sera del concerto dalle 20 all’ingresso del Chiostro di Sant’Agostino.

