Casello A14 chiuso una notte

CIVITANOVA - Tra le 22 del 12 luglio e le 6 del 13 ci saranno lavori di pavimentazione

9 Luglio 2022 - Ore 15:42 - caricamento letture

Chiuso per una notte il casello dell’A14 di Civitanova. Lo stop dalle 22 di martedì prossimo (12 luglio) alle 6 di mercoledì. Nell’arco di queste ore saranno eseguiti lavori di pavimentazione. Il casello sarà chiuso sia in entrata che in uscita. In alternativa per prendere l’autostrada o per uscirne è possibile utilizzare le due stazioni più vicine, quella di Porto Sant’Elpidio e quella di Porto Recanati-Loreto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA