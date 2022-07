Scontro tra bici e motorino,

due feriti in ospedale

POTENZA PICENA - L'incidente è avvenuto sulla statale Adriatica intorno alle 18,30. In un primo momento richiesto l'intervento dell'eliambulanza

Scontro tra una bici e un motorino lungo la statale 16 a Porto Potenza, due feriti portati in ospedale a Civitanova. L’incidente è successo intorno alle 18,30. La ricostruzione della dinamica è in fase di accertamento. Sul posto, in via Aprutina (che dà in quel tratto il nome all’Adriatica), sono intervenute due ambulanze del 118 per prestare i soccorsi.

In un primo momento è stato richiesto l’intervento dell’eliambulanza. Il velivolo è arrivato a Porto Potenza anche se poi non è stato necessario il trasporto di nessuno dei feriti all’ospedale di Torrette di Ancona. Entrambi sono stati portati con un codice giallo all’ospedale di Civitanova. Nel corso dei soccorsi ci sono stati disagi al traffico.

