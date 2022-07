“L’assistenza ai disabili

privi del sostegno familiare”

EVENTO - È il titolo del quinto corso formativo organizzato dall'Ordine degli avvocati di Macerata. Appuntamento sulla piattaforma Zoom domani alle 15,30

“L’assistenza alle persone con disabilità prive del sostegno familiare”. È il titolo del quinto corso formativo organizzato dall’Ordine degli avvocati di Macerata, utile per l’aggiornamento ed eventuale inserimento nello specifico Albo di avvocati che intendano rivestire il ruolo di tutore, curatore ed amministratore di sostegno. L’evento formativo, che approfondisce la legge numero 112 del 22 giugno 2016 sul “Dopo di noi”, si terrà in collegamento sulla piattaforma Zoom domani 8 luglio con inizio alle 15,30. Interverranno Lucia Ruggeri (direttore della scuola di specializzazione in Diritto Civile di Unicam), Lorenzo Giustozzi (notaio di San Severino) e Marco Scarponi (presidente Anffas Macerata), che presenterà il progetto “Civico 34”. Moderano l’incontro le avvocatesse Rossella Gaeta e Francesca Massarini, dopo i saluti di Maria Cristina Ottavianoni (presidente dell’Ordine), Paolo Vadalà (presidente del tribunale di Macerata) e Franca Pecorari (giudice tutelare). L’evento è gratuito e accreditato ai fini della formazione forense con tre crediti.

