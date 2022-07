Cus Macerata, Michele Zampolini

sarà l’allenatore del calcio a 5

neopromosso in serie B nazionale

Decisione facile, tanto prevedibile quanto sensata: Michele Zampolini sarà l’allenatore del Cus Macerata nel campionato di serie B di calcio a 5. Classe 1984, maceratese cresciuto a pane, futsal e Cus, in via Valerio come tecnico addirittura dal lontano 2006 occupandosi della Juniores e già sulla panchina della prima squadra dal 2008 al 2020, Zampolini guiderà il gruppo neopromosso sulla scena nazionale.

Zampolini, che effetto fa? «Sono contento, comunque non mi ero mai veramente allontanato del tutto dalla prima squadra, ero presente ad esempio agli allenamenti e fungevo da supervisore. Motivi personali come la nascita del secondo figlio mi avevano fatto fare un passo indietro, comunque Alessandro Di Gregorio ed Adriano Porro mi hanno sostituito molto bene, hanno saputo fare un ottimo lavoro conquistando la promozione».

Da responsabile del settore giovanile (nell’ultima stagione mister delle Under 17, 15 e 12) riprendi un gruppo che ha due vantaggi: lo conosci bene e rimarrà pressoché intatto. «Sì sono aspetti certamente positivi, in squadra ci sono ragazzi giovani ma di gran talento che ho allenato fin da piccoli e secondo me con margini di ulteriore miglioramento».

La tanta gioventù può essere un problema in una categoria così elevata e competitiva? «In passato ha rappresentato un handicap, ma al Cus non si colmano i limiti con spese e sul mercato, qui la squadra dei grandi la si crea dal basso. Gli investimenti e le attenzioni riposte sul vivaio continuano a sfornare atleti e a darci grandi risultati (Under 21 campione regionale ndc)».

Ovviamente l’obiettivo sarà la salvezza? «Sì, magari tranquilla e non all’ultimo. Vogliamo anche cancellare il ricordo dell’ultima partecipazione in serie B che finì male».

