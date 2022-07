Mietitrebbia abbatte palo elettrico:

scoppia incendio tra le campagne

LORO PICENO - Il rogo è divampato intorno alle 22. I vigili del fuoco una volta staccata la corrente hanno spento le fiamme

Mietitrebbia abbatte un palo della luce e scoppia un incendio. Le fiamme sono divampate intorno alle 22 a Loro Piceno e il rogo ha coinvolto un campo e un bosco. Sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco per spegnere le fiamme. L’incendio era visibile da diversi chilometri di distanza e di grandi dimensioni. La dinamica di quanto accaduto parla di un incidente con una mietitrebbia che ha abbattuto un palo dell’alta tensione e questo ha provocato l’incendio. I vigili del fuoco si sono trovati ad affrontare il problema del palo dell’alta tensione che non consentiva loro di poter intervenire finché non fosse stata staccata la corrente. Intorno alle 22,30 l’energia elettrica che raggiungeva il palo è stata tolta e i vigili del fuoco in pochi minuti sono riusciti a spegnere le fiamme.

