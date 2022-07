Ultraleggero si schianta in fase di decollo,

soccorse due persone (Foto)

MONTEGIORGIO - Il velivolo, per cause in corso di accertamento, non è riuscito ad alzarsi ed è finito fuori dall’aviosuperficie nella vegetazione limitrofa al fiume Tenna

di Giorgio Fedeli e Simone Corazza

Ultraleggero si schianta nella fase di decollo, soccorse due persone. I Vigili del fuoco di Fermo sono stati impegnati ieri in serata, poco prima delle 20, per soccorrere i due occupanti di un ultraleggero caduto a Piane di Montegiorgio.

Il velivolo in fase di decollo, per cause in corso di accertamento, non è riuscito ad alzarsi ed è finito fuori dall’aviosuperficie nella vegetazione limitrofa al fiume Tenna. I vigili del fuoco hanno collaborato al recupero degli occupanti e successivamente hanno messo in sicurezza sia il mezzo che l’intera zona.

Sul posto anche carabinieri e sanitari che, dopo aver soccorso le due persone, le hanno accompagnate al Torrette di Ancona per accertamenti. A Piane di Montegiorgio, in via precauzionale, è arrivato anche l’elisoccorso. E infatti uno dei due pazienti è stato trasferito all’ospedale anconetano con l’eliambulanza. L’altro, invece, è stato trasportato ad Ancona dai sanitari della Volontari Soccorso Monte San Pietrangeli.

