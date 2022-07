Mister Manuel sposa Elisa,

festa con i Giovanissimi del Montecassiano

MATRIMONIO - Gli auguri alla coppia da parte dei ragazzi e delle famiglie

3 Luglio 2022

Mister Manuel Picchio sposa Elisa Grioli, grande emozione anche per i Giovanissimi 2007 – 2008 del Montecassiano, che festeggiano il loro allenatore nel giorno del suo matrimonio.

«Nonostante le difficoltà di questo particolare anno, il giovane mister è riuscito a far crescere i ragazzi sia sotto l’aspetto tecnico che sotto quello umano e caratteriale. Anche se le sconfitte in campo non sono mancate, il risultato più importante che questo bellissimo gruppo ha raggiunto è stato quello di saper fare ed essere squadra. Un allenatore, Manuel, che è riuscito a trasmettere ai ragazzi tanti valori, creando con loro un bel rapporto di fiducia e rispetto reciproci. Grazie Mister Manuel. Tanti affettuosi auguri dai tuoi ragazzi e le loro famiglie».

