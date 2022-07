Antico tiglio si spezza

e cade in mezzo alla strada

MATELICA - L'albero è finito in mezzo alla carreggiata di viale Roma. In quel momento non passava nessuno

2 Luglio 2022 - Ore 17:39 - caricamento letture

Vecchio tiglio si spezza e cade in mezzo alla strada. E’ successo alle 16 di oggi a Matelica. In viale Roma, di solito molto traffico, in quel momento non passava nessuno e chi abita nella zona si è accorto di quanto accaduto perché si è sentito un forte rumore: quello dell’albero che si è spezzava per poi cadere sulla carreggiata. Il tiglio non ha causato danni (auto in sosta non ce n’erano). Sul posto sono stati chiamati i vigili del fuoco di Camerino per rimuovere l’albero caduto e liberare la carreggiata, che è stata chiusa al traffico per consentire queste operazioni. Il tiglio probabilmente è caduto perché il tronco era fradicio e la parte superiore si è spezzata per poi cadere nel mezzo di viale Roma.



