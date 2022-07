A Loreto la prima Gastronomia e friggitoria

firmata Sapore di Mare

PROMO - Inaugurato il rinnovato punto vendita in via Pizzardeto 22/24

2 Luglio 2022 - Ore 09:51 - caricamento letture

Sfiziose novità, specialità della cucina marinara dalle ricette tradizionali ad altre più caratteristiche e stagionali, come le insalate estive ottime da gustare in spiaggia sotto l’ombrellone: sono solo alcune delle gustose offerte della prima Gastronomia di mare inaugurata ieri mattina a Loreto e firmata da Sapore di Mare.

In contemporanea con la riapertura del rinnovato punto vendita, ha aperto infatti per la prima volta nella storia della pescheria un nuovo reparto di Gastronomia & Friggitoria.

«Si tratta per la nostra marca – fa sapere l’azienda – di un cambiamento importante che segna l’inizio di un posizionamento non più solo come leader nella distribuzione del pesce surgelato fresco e dei piatti pronti surgelati, ma anche come specialista nella gamma di prodotti gastronomici di mare e non solo, sempre con la garanzia di controllo e qualità che solo Sapore di Mare può offrire. Questa innovazione concorre ancora una volta al consolidamento della nuova idea di Pescheria contemporanea, lanciata nel 2021, volta a far vivere ai clienti l’esperienza della pescheria tradizionale ma all’interno di un concept store moderno e accogliente, sempre più vicino ai consumatori».

Il reparto di gastronomia e friggitoria a breve sarà presente in molti altri negozi appartenenti alla catena, è dettata dalla volontà di rendere la proposta assortimentale sempre più rispondente ai bisogni di praticità e velocità richiesti dai clienti, senza rinunciare al gusto e alla qualità di un’ottima cucina di mare.

«La presenza dei piatti da asporto già pronti da consumare – fa sapere l’azienda – che vanno ad aggiungersi ad un vasto assortimento di prodotti surgelati, ci assicura così una copertura a 360° di tutte le esigenze dei nostri consumatori, da chi vuole cimentarsi in cucina partendo direttamente dagli ingredienti di mare a chi invece desidera un piatto già pronto da gustare».

Ogni ricetta segue criteri nutrizionali specifici per garantire un abbinamento di sapori unico, originale e soprattutto in linea con i trend in evoluzione del settore culinario e gastronomico. Una selezione di oltre 30 specialità pronte di alta qualità adatte a tutte le occasioni, dagli antipasti, sughi per primi piatti, gratinati, secondi, fritture e contorni. Qualunque sia la scelta, la bontà è assicurata!

Sapore di Mare Loreto vi aspetta tutti i giorni in via Pizzardeto 22/24 (AN).

Per info e dettagli: https://negozi.saporedimare.it/it/italia/ancona/saporedimare-loreto

SAPORE DI MARE, LA STORIA – Sapore di Mare nasce nel 1992, con l’apertura del primo punto vendita nelle Marche, guidata da valori importanti che ci hanno condotto fino ad oggi: la qualità, un assortimento grande come il mare e, non da ultimo, la convenienza. Quest’anno Sapore di Mare compie 30 anni ed è il marchio specialista del pesce surgelato con oltre 100 pescherie in Italia. Da sempre la più grande catena di Pescherie d’Italia naviga il mare alla ricerca del miglior pesce proveniente da tutto il mondo, in modo da offrire tutto l’anno il più grande assortimento di pesce surgelato: oltre 300 specialità di mare, piatti già pronti e altre specialità gastronomiche che completano la spesa.

In occasione dell’anniversario, da giugno a dicembre, Sapore di Mare ha voluto organizzare una vera e propria Festa del Mare con una serie di iniziative dedicate al 30°anniversario, che va da grandi offerte presenti sul volantino a tante iniziative speciali con un concorso finale a premi davvero grandioso.

(Articolo promoredazionale)

