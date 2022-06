Economia e Management,

laurea honoris causa

ad Andrea Della Valle (Video)

LA CERIMONIA all'università di Ancona oggi pomeriggio. Titolo della lectio magistralis del vicepresidente e Ad di Tods' “Una storia imprenditoriale ed umana per la valorizzazione di un territorio": «Chi ha ricevuto tanto nella vita, come diceva mio padre, deve ridare almeno in parte. La sostenibilità, nei nostri marchi, è sempre più una priorità»

«Noi cerchiamo di fare sempre il massimo, per quello che possiamo. La solidarietà è una cosa molto importante e deve essere fatta sempre di più. Chi ha ricevuto tanto nella vita, come diceva mio padre, deve ridare almeno in parte. La sostenibilità, nei nostri marchi, è sempre più una priorità. Andiamo avanti, con tanti sacrifici. Sappiamo che ci vorrà tempo ma il percorso è stato intrapreso». Queste le prime parole di Andrea Della Valle, vicepresidente e ad di Tod’s dopo aver ricevuto, oggi pomeriggio, la laurea honoris causa in Economia e Management dell’Università Politecnica delle Marche. La cerimonia per il conferimento del prestigioso riconoscimento si è tenuta nell’aula A “G. Conti” della facoltà di Economia ‘G.Fuà”.

Dopo la prolusione del professor Gian Luca Gregori, Rettore dell’Univpm, si è passati alla lettura della motivazione a cura del professor Stefano Staffolani, preside di Economia, e della professoressa Maria Serena Chiucchi, direttrice del Dipartimento di Management. A seguire, l’elogio del candidato da parte del professor Stefano Marasca, Ordinario di Economia Aziendale. Infine la proclamazione e la Lectio Magistralis da parte del laureato Andrea Della Valle dal titolo “Una storia imprenditoriale ed umana per la valorizzazione di un territorio”.

Andrea Della Valle è vicepresidente e Ad di Tod’s, azienda rinomata in tutto il mondo, con quartier generale a Casette d’Ete, leader mondiale in prodotti di lusso nel settore calzature, abbigliamento e accessori, di cui è presidente e ‘co-ad’ il fratello di Andrea, Diego Della Valle.

