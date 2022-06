Moto fuori controllo, cade:

grave a Torrette un 33enne

CIVITANOVA - Incidente in contrada Asola intorno alle 19,30. Il motociclista non era cosciente al momento dei soccorsi. E' intervenuta l'eliambulanza

Grave incidente in moto a Civitanova, un 33enne soccorso con l’eliambulanza e trasportato all’ospedale di Torrette di Ancona. Il centauro ha perso il controllo della moto ed è caduto a terra, altri mezzi non sono rimasti coinvolti. Verso le 19,30 il giovane si trovava in sella ad una moto in contrada Asola quando ha sbandato per poi cadere sull’asfalto. Una donna lo ha visto e ha chiamato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 per prestare le prime cure al 33enne. Il giovane al momento dei soccorsi non era cosciente. Viste le condizioni del giovane è stato chiesto l’intervento dell’eliambulanza. Il velivolo ha trasportato il ferito all’ospedale di Torrette. Le condizioni del motociclista sono gravi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Civitanova per la ricostruzione dell’accaduto.

