SANITA' - Nuovo orario per il periodo estiva. Sbloccata dopo quindici mesi la graduatoria del concorso Asur per l'assunzione di fisioterapisti, sono sette gli operatori che saranno destinati alle strutture ospedaliere dell'Area Vasta 3

Da lunedì prossimo la Radiologia della struttura ospedaliera di Tolentino sarà aperta al mattino, soltanto per tre giorni alla settimana.

A darne comunicazione è la stessa Area Vasta 3 dell’azienda sanitaria regionale delle Marche, un volantino è appena stato affisso all’interno dei locali tolentinati: «A partire dal 20 giugno 2022, per tutto il periodo estivo, il servizio di Radiologia del presidio ospedaliero di Tolentino sarà aperto unicamente nella mattina di lunedì, mercoledì e giovedì. Il ritiro dei referti sarà pertanto possibile unicamente in quei giorni dalle 8 alle 13». Come dire che bisogna fare i conti con il personale esistente, prima di fare annunci di potenziamenti di servizi territoriali e di abbattimento delle liste di attesa.

Intanto all’albo pretorio dell’Av3 sono apparse determine in serie, da un lato ulteriori proroghe di contratti precari e d’altro canto lo sblocco delle assunzioni a tempo indeterminato in base alla graduatoria del concorso per fisioterapisti che era rimasto fermo per 15 mesi per via di un ricorso legale. Sette i fisioterapisti assunti nelle strutture sanitarie ospedaliere dell’Area Vasta 3 e si tratta di Elisa Zucchini, Maria Lucia Micheloni, Lucia Badiali, Caterina Damia Pacarini, Alessandra Iampieri, Serena Vitiello e Lucrezia Gaetani.

