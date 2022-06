Civitanovese con la testa ai playoff,

il capocannoniere Pantone

regala i playout al Portorecanati

PROMOZIONE - I rossoblu di Vagnoni, già sicuri del quarto posto, perdono 3 a 1 e mercoledì affronteranno il Monturano Campiglione. Gli orange, trascinati dal bomber del girone B (di Durazzi e Davide Camilletti le altre reti), per mantenere la categoria dovranno vincere anche domenica prossima a Marina Palmense

di Andrea Cesca

Il Portorecanati batte la Civitanovese e si guadagna lo spareggio salvezza. Le motivazioni fanno la differenza nell’ultima giornata di campionato giocata al “Vincenzo Monaldi”.

I rossoblù non hanno nulla da chiedere agli ultimi 90’ di campionato, i padroni di casa devono assolutamente vincere per garantirsi l’accesso ai playout. Finisce 3 a 1 con gli arancioni che giocano meglio nel primo tempo, chiuso in vantaggio di due reti. La Civitanovese, rivitalizzata dall’ingresso in campo di Russo, mette alle corde i padroni di casa nella ripresa ma alla fine si deve arrendere. Roberto Vagnoni fa rifiatare tanti giocatori in vista della semifinale playoff di mercoledi prossimo in trasferta contro il Monturano Campiglione. Il Portorecanati si giocherà la permanenza in Promozione domenica 19 giugno in trasferta con la Palmense.

La cronaca. Una conclusione di Cordoba scalda le mani a Dhaouadi, Cecere prova a fare meglio ma non inquadra lo specchio della porta. Il Portorecanati ci prova anche con Marco Camilletti e ancora Cecere, para a terra Lanari. La Civitanovese quando si fa vedere in avanti è pericolosa, una chiusura di Candidi è provvidenziale al 18’. Dopo un tentativo di Ferro il Portorecanati sblocca il risultato: al 25’ Pantone vicino alla linea di fondo calcia una punizione all’indietro per Durazzi, la battuta di prima intenzione con il sinistro si insacca all’incrocio dei pali (1 a 0).

La Civitanovese prova a pareggiare i conti con Di Benedetto, il numero 10 rossoblù vede Dhaouadi fuori dai pali ma alza poco la palla. La fame di vittoria premia il Portorecanati che al 33’ trova il raddoppio con una bella giocata di Davide Camilletti, la conclusione rasoterra non lascia scampo a Lanari (2 a 0).

Roberto Vagnoni opera subito un cambio ad inizio ripresa, la Civitanovese appare più intraprendente. Il neo entrato Russo va subito al tiro, poi ci prova Cordoba, para a terra Dhaouadi. I rossoblù meriterebbero il gol ma anche il colpo di testa di Alessandroni termina di poco a lato. Il Portorecanati sembra sulle gambe, la Civitanovese riapre la partita al 72’ con una giocata di Russo: il numero 13 si procura un calcio di rigore (fallo di Malaccari), sul dischetto degli undici metri Di Benedetto spiazza il portiere avversario (2 a 1).

Il Portorecanati sembra aver esaurito le energie, le notizie che arrivano da Marina Palmense non sono incoraggianti, gli arancioni hanno bisogno della vittoria per giocarsi la salvezza agli spareggi. Il Portorecanati ha un sussulto d’orgoglio all’83’, Cecere pesca in area Pantone l’attaccante spreca l’occasione. Il bomber del Portorecanati si fa perdonare qualche istanti più tardi quando arriva prima sul pallone e subisce il fallo di Lanari: l’arbitro concede la massima punizione che lo stesso Pantone trasforma spiazzando il numero uno ospite (3 a 1). Pantone consolida il primato nella classifica dei marcatori del campionato salendo a quota 25 gol.

Il tabellino:

PORTORECANATI (3-1-4-2): Dhaouadi 6; Candidi 6, Donati 6, Camilletti Marco 6 (21’ st Pereyro ng); Malaccari 6,5; Angelici 6 (88’ st Caruso ng), Camilletti Davide 7,Cecere 6,5, Durazzi 7; Ferro 6 (42’ st Nika ng), Pantone 7. A disp.: Piangerelli, Tiranti, Sgolastra, Carnevalini, Giri Lorenzo, Giri Leonardo. All. Ciccarelli

CIVITANOVESE (4-3-3): Lanari 6; Foresi 6, Marconi 6, Alessandroni 6, Impallari 6; Rossini 6, Perfetti 6, Salvucci 5,5 (24’ st Giordani ng); Marini 5,5 (1’ Russo 7), Di Benedetto 7, Cordoba 6. A disp.: Monti, Angeloni, Palermo, Diamanti, Fadhy, Belvederesi, De Angelis. All. Vagnoni

TERNA ARBITRALE: Traini di San Benedetto del Tronto (Vitale e Baldoni di Ancona)

RETI: 25’ p.t. Durazzi (P), 33’ p.t. Davide Camilletti ; 28’ s.t. (rig.) Di Benedetto, 41’ s.t. (rig.) Pantone

NOTE: spettatori 200 circa. Ammoniti Di Benedetto, Camilletti Marco. Calci d’angolo 3 a 6. Recupero 6’ (2+4).

