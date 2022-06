“Dipende anche da noi

la vita sulla terra?

Che fare per darle un futuro?”

CIVITANOVA - Se ne parlerà venerdì alle 17 nella sala del Consiglio comunale. A condurre il dibattito ci saranno le professoresse Bianca Maria Ventura e Silvia Gaetani

Dopo l’apertura dedicata alle sfide del futuro, la rassegna “La filosofia in città” torna venerdì nella sala del Consiglio comunale, alle 17, per affrontare il tema: “Dipende anche da noi la vita sulla terra? Che fare per darle un futuro?”. A condurre il dibattito ci saranno le professoresse Bianca Maria Ventura e Silvia Gaetani. Il ciclo di conferenze si conclude il 10 giugno, con un dibattito su: “Verso quali prospettive future si muove l’organizzazione del nostro lavoro?”, con Silvia Gaetani e Renato Scatragli. “Immaginare il futuro” è un ciclo di incontri aperti a tutta la cittadinanza, ingresso gratuito, ed è valido ai fini dell’aggiornamento docenti.

«La formula degli incontri è, ancora una volta, quella della pratica filosofica, una forma di comunicazione molto coinvolgente – evidenzia la professoressa Bianca Maria Ventura, presidente della sezione di Ancona e vice presidente nazionale della Società filosofica italiana -, perché non prevede una relazione esperta da parte di chi parla ad un pubblico che ascolta, ma una riflessione condivisa intorno ad un problema di rilevanza “vitale” che ciascuno (non solo gli addetti ai lavori) in qualche misura ritrova dentro di sé. Le grandi questioni della filosofia, infatti, sono le stesse questioni che uomini e donne affrontano ogni giorno nel loro vivere quotidiano».

