Incidente in un cantiere,

cadono dal cestello:

due feriti, uno a Torrette

PIEVE TORINA - Sono precipitati da circa 4 metri di altezza. Un 67enne soccorso con l'eliambulanza, un 56enne portato a Camerino. Sul posto lo Spsal dell'Asur per gli accertamenti

31 Maggio 2022 - Ore 16:16 - caricamento letture

Precipitano da un cestello mentre sono al lavoro: due feriti a Pieve Torina. Un uomo di 67 anni è stato portato all’ospedale di Torrette con l’eliambulanza, un 56enne trasportato al nosocomio di Camerino. L’incidente è avvenuto all’interno di un cantiere edile intorno alle 14,15 di questo pomeriggio.

I due uomini, entrambi italiani, si trovavano su di una piattaforma mobile per fare dei lavori all’interno di un cantiere quando, secondo gli accertamenti svolti dallo Spsal dell’Asur, intervenuti sul posto, ha ceduto una porzione laterale del cestello. A causa di questo i due operai sono caduti nel vuoto per circa quattro metri.

Immediati i soccorsi sul posto da parte degli operatori del 118. Vista la situazione, gli operatori dell’emergenza hanno deciso di richiedere l’intervento dell’eliambulanza per trasportare uno dei feriti, il 67enne, all’ospedale di Torrette. Per il 56enne, che ha riportato una ferita ad un braccio, è stato invece deciso il trasporto all’ospedale di Camerino. Nessuno dei due uomini feriti sarebbe in condizioni gravi.



