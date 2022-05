“Cose dell’addru munnu”:

frati, suore e amici

nella commedia dialettale

CINGOLI - Le sorelle del Santissimo Nome di Gesù e i frati della provincia picena ripropongono la festa di Sant'Antonio da Padova, in programma dal 2 al 5 giugno nel convento San Giacomo

Le suore del Santissimo Nome di Gesù e i frati della provincia picena ripropongono la festa di Sant’Antonio da Padova, in programma dal 2 al 5 giugno nel convento San Giacomo di Cingoli. «Nell’organizzazione della festa – si legge nella nota -, la collaborazione con la scuola di Cingoli ha permesso alle suore di portare l’annuncio di pace a tutti i bambini della infanzia, della primaria, e della secondaria di primo grado dell’istituto comprensivo Enrico Mestica. Invochiamo la protezione di Sant’Antonio sulla nostra città, ma soprattutto per tutte le vicende di dolore che stiamo vivendo, affinché la nostra preghiera si unisca a quella del papa per la pace dei popoli».

Dal 2 al 5 giugno sarà celebrata la messa alle 19 nel piazzale del convento San Giacomo e oltre alla preghiera per ogni bambino saranno organizzati due giorni di giochi per i giovani. «Il 4 alle 16 invitiamo tutti i bambini dell’infanzia e della primaria per vivere un pomeriggio di festa e il 5 giugno aspettiamo i ragazzi delle medie sempre alle 16 con giochi e attività per i più grandi – prosegue la nota -. In entrambe le serate, dopo la messa, ci sarà un momento di agape fraterna. Il 3 alle 21.15 vi invitiamo alla visione della commedia dialettale dal titolo “Cose dell’addru munnu” della compagnia teatrale “Terra dei fioretti”, formata da frati, suore ed alcuni amici, che da alcuni anni si cimentano nel teatro dialettale. Tali recite sono per noi motivo di restituzione e gratitudine per coloro che in questo difficile periodo ci sono stati vicini. Vi aspettiamo numerosi per vivere dei giorni nella spensieratezza e nella gioia del Signore. Santa festa a tutti».

Per informazioni, contattare suor Lucia: 3333637609.

