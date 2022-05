Ciclista investito muore a 46 anni,

automobilista patteggia 11 mesi

MONTECASSIANO - Riccardo Camilletti era morto il 4 novembre dello scorso anno dopo 5 giorni di ricovero in ospedale. Oggi si è svolta l'udienza davanti al gup del tribunale di Macerata dove un 86enne era imputato per omicidio stradale

di Gianluca Ginella

Tampona una bici, il ciclista muore a 46 anni dopo 5 giorni di ricovero all’ospedale. Oggi il conducente della vettura, un uomo di 86 anni di Montecassiano, ha patteggiato 11 mesi, pena sospesa, dal gup del tribunale di Macerata. Revocata la patente. L’incidente in cui ha perso la vita Riccardo Camilletti, 46 anni, è avvenuto a Montecassiano il 30 ottobre 2021. Camilletti si trovava in sella ad una bici e stava percorrendo la provinciale 361, a Montecassiano. Gli mancavano una 50ina di metri prima di essere a casa quando era stato tamponato dalla Fiat Panda con al volante l’anziano.

A causa dell’impatto il ciclista era prima finito sul cofano dell’auto, poi aveva sbattuto sul parabrezza ed era caduto a terra.

Era stato trasportato all’ospedale di Macerata, ricoverato nel reparto di Rianimazione, la situazione era precipitata a causa di una grave emorragia cerebrale. Il 4 novembre Camilletti era morto. Persona molto conosciuta, lavorava per la ditta Campetella e tra le sue passioni c’erano il Muay thai e la musica (suonava il basso in una band, i “Jack and the jackals”, il gruppo domenica ha organizzato un evento in ricordo di Riccardo).

Questa mattina al tribunale di Macerata si è svolta l’udienza davanti al gup Giovanni Manzoni per l’omicidio stradale del 46enne. L’investitore, 86enne di Montecassiano, difeso dagli avvocati Claudio Carbonari e Marco Melappioni, ha patteggiato 11 mesi, pena sospesa. La patente è stata revocata. L’accusa, sostenuta dal pm Enrico Barbieri, gli contestava il fatto «che il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, in particolare deve essere in grado di arrestare il veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e davanti a qualsiasi ostacolo prevedibile».

