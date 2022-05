A Montecassiano inizia l’estate

con un pieno di eventi

DIVERTIMENTO - Si inizia da oggi con la XXXIV “Esposizione dei vini tipici marchigiani” al bocciodromo di Sambucheto, musica e danze

28 Maggio 2022

Da oggi, ultimo fine settimana di maggio entrano nel vivo gli appuntamenti estivi a Montecassiano. Musica e balli, ma anche l’imperdibile Bc giro che quest’anno è giunto all’8^ edizione e stand gastronomici per degustare prodotti tipici e non solo.

Nello specifico, nei pomeriggi di oggi e domani il bocciodromo di Sambucheto ospita la XXXIV “Esposizione dei vini tipici marchigiani”: oggi il ritrovo del Biker’s club mtc, mentre l’apertura degli stand gastronomici si terrà alle 20, a seguire la serata danzante con “Gianni e Roberto”. Domani alle 17, pomeriggio danzante con la musica di “Paolo e i rubacuori” e dalle 19 apertura degli stand gastronomici.

Per giovedì 2 giugno, in occasione della Festa della Repubblica, l’associazione dilettantistica Veloclub di Montecassiano organizza l’8° Bc giro, la passeggiata ecologica per tutti con una doppia partenza e iscrizioni, a Montecassiano in piazza Unità d’Italia e a Sambucheto (alle 8). L’evento è organizzato con il patrocinio del Comune, quest’anno si pedala per aiutare l’Avulss Montecassiano. Per i giorni successivi, venerdì 3 e sabato 4 giugno, invece, il circolo Acli di Sant’Egidio propone “Music & Food”. Cinque giorni, e giovedì 9 aprile arriva l’appuntamento successivo: “Il segreto del bosco vecchio” di Dino Buzzati. Alle 21.30 al parco del Cerreto il circolo culturale Angelita Scaramuccia propone letture (a cura di Sauro Savelli) e musica nel bosco del Cerreto in compagnia dei ragazzi della scuola media Cingolani.

Da non perdere, poi, la due giorni di “Vivi Cerreto” nel weekend successivo. L’11 giugno, infatti, al parco del Cerreto alle 21.30 si terrà “Ladies of rock”, alle 23.30 l’appuntamento è con “Ardave electronik dj set” con le musiche dei The Prodigy, The Chemical Brothers, Daft Punk e molti altri. Domenica 12 giugno, invece, alle 17 sarà la volta di “La Zandella” animazione per bambini e alle 21 l’acoustic duo “Manu e Kris”. Nella due giorni ci saranno anche stand gastronomici. L’ingresso è gratuito.

