Pane e dolci da forno,

terminato il corso gratuito

per aspiranti panificatori

L'INIZIATIVA all’interno del progetto Goals plus della cooperativa Il Faro, realizzata con il supporto di Imprendere Srl, ente di formazione di Confartigianato

27 Maggio 2022 - Ore 15:37 - caricamento letture

Si è appena concluso con grande interesse il corso gratuito dedicato a ragazzi dai 18 ai 29 anni per scoprire le fasi di lavorazione, gestione e cottura dei principali prodotti da forno: il pane e i dolci. L’iniziativa si inserisce all’interno del progetto Goals plus della cooperativa Il Faro ed è realizzata con il prezioso supporto di Imprendere Srl, ente di formazione di Confartigianato.

Il percorso si è articolato in 40 ore di lezioni e ha coinvolto un gruppo nutrito di giovani, desiderosi di scoprire tutti i segreti del mestiere ed impegnarsi per lavorare in futuro come fornai esperti in panificazione e dolci da forno.

Il corso infatti è stato strutturato per fornire solide basi teorico-pratiche per la preparazione di prodotti lievitati dolci e salati, realizzati all’interno di un panificio professionale.

Un appuntamento indispensabile per proseguire una carriera nel settore, tanto che gli organizzatori hanno fin da subito attivato una rete con le imprese: alcuni partecipanti hanno infatti trovato immediatamente un’occupazione, altri inizieranno le loro prime esperienze in azienda a stretto giro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA