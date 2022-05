“Recanati in cammino”

tra fonti, luoghi sacri

e scorci ambientali

TREKKING - Al via sabato 28 e domenica 29 maggio un ciclo di escursioni in compagnia delle guide di Paradiso Montagna e degli storici Marco Moroni e Marco Campagnoli

23 Maggio 2022 - Ore 12:44 - caricamento letture

Fine settimana dedicato alla scoperta delle campagne recanatesi, quello del 28 e 29 maggio, e all’insegna della natura e degli insoliti scorci paesaggistici che si potranno ammirare nelle due escursioni in programma, primo tassello di un calendario più ampio voluto dall’Assessorato alle Culture e Turismo del Comune di Recanati, dal portale Myrecanati gestito da Sistema Museo, dall’Associazione Operatori turistici cittadina, e realizzato con l’apporto di Paolo Coppari e Ettore Sbaffi, autori del tracciato dei due percorsi.

L’associazione “ParadisoMontagna”, che guiderà le due escursioni, ha offerto subito la sua disponibilità a collaborare a questa iniziativa, mettendo a disposizione le proprie competenze e le proprie esperienze acquisite nelle escursioni e nei trekking in alta quota: un modo per unire la montagna alla costa, per condividerne culture e competenze.

Si comincia sabato 28, con un itinerario ad anello che ripercorrerà alcune delle vecchie fonti e dei luoghi sacri che circondano Recanati; l’acqua sarà il filo conduttore di questo cammino: quella che sgorgava dalle antiche fonti e quella azzurra del Mare Adriatico e della Riviera del Conero che farà da sfondo lungo tutto il tragitto. Questa prima passeggiata, denominata “Anello delle vecchie fonti e dei luoghi sacri ”, di difficoltà bassa e della durata di 2 ore e mezzo circa, partirà alle 14:30 da via Cesare Battisti nei pressi dell’ascensore del parcheggio Centro città 2.0.; durante il cammino interverranno gli storici Marco Moroni e Marco Campagnoli, sollecitando i partecipanti a leggere il paesaggio e a scoprire la storia.

Domenica 29 sarà la volta di “Tre paesi, un fiume e un fiumicello”, percorso di media difficoltà pieno di saliscendi e ricco di scorci ambientali diversi tra loro, ma molto affascinanti. Per farlo si attraverseranno tre Comuni (Recanati, Montefano e Osimo) costeggiando il fiume Musone; anche in questo caso lo storico Marco Moroni fornirà alcune chiavi di lettura del territorio. La partenza è prevista per le 8:30 (fino alle 12 circa) da Contrada Bagnolo, nel parcheggio della chiesa in costruzione.

«L’Associazione Operatori Turistici ha lavorato per far conoscere di Recanati non solo il centro storico – dichiara la presidente Adriana Pierini – ma anche le nostre meravigliose campagne e colline. Ha lavorato sui “cammini”: l’occhio potrà godere, scoprire e conoscere il nostro territorio camminando, andando in bici, a cavallo o con i muli. Sono progetti volti sia alla valorizzazione ed alla conoscenza dell’intero territorio comunale che a dare visibilità a tutte le strutture agrituristiche, ricettive e di ristorazione esistenti nel territorio rurale e non solo. Il turista potrà così sia visitare la parte storica della città che essere accompagnato a scoprire i ritmi della natura e la vita in campagna».

Per entrambe le escursioni Sistema Museo darà ai partecipanti la possibilità di visitare gratuitamente la Torre del Borgo in Piazza Leopardi. Per partecipare sono richieste scarpe da trekking, pile o maglione, giacca a vento, antipioggia, cappello, zaino, borraccia, acqua e snack. ­­­­­­­­­­­­­­­

Costo a persona per singola escursione: 15 euro; gratuito fino a 17 anni.

Sarà possibile prenotare le escursioni esclusivamente sul sito www.paradisomontagna.it, oppure telefonando ai numeri 3924190044/3383951121 o scrivendo a info@paradisomontagna.it .

© RIPRODUZIONE RISERVATA