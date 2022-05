Schianto con la moto,

moglie e marito finiscono in una scarpata

CAMERINO - L'incidente sulla provinciale 17 all'incrocio con Sant'Erasmo, sono stati soccorsi dall'ambulanza e trasportati a Torrette. Un'ora dopo a Recanati frontale fra un'auto e un trattore: in due al pronto soccorso

Schianto in moto, moglie e marito finiscono in una scarpata, trasportati a Torrette. E’ successo intorno alle 17,30 sulla provinciale 17 all’incrocio con località Sant’Erasmo a Camerino. I due, 52 anni lui, 48 lei, erano in sella alla due ruote e viaggiavano in direzione Morro quando il conducente ha perso il controllo del mezzo, per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri, che si sono occupati dei rilievi del caso e di stabilire l’esatta dinamica dell’accaduto, e sono finiti in una scarpata. Immediati i soccorsi, sul posto sono subito arrivati gli operatori dell’emergenza che hanno prestato le prime cure del caso alla coppia che è stata trasportata con l’ambulanza a Torrette. Entrambi hanno riportato diverse fratture e contusioni e le loro condizioni vengono monitorate dal personale medico dell’ospedale di Ancona. Sono stati trasportati al pronto soccorso di Civitanova, invece, i due occupanti di un’auto che si è scontrata con un trattore poco dopo le 18,30 a Recanati, in via dei Gladioli, zona Bagnolo. Un impatto frontale, in cui due persone sono state soccorse dal 118 e, dopo le prime cure del caso sul posto, portate all’ospedale.

