Corsa alla Spada e Palio,

doppietta di Sossanta (Foto)

CAMERINO - A tagliare per primo il traguardo il 22enne studente universitario Daniele Crescimbeni. La gara è stata preceduta dal corteo storico, con i duchi impersonati da Michele e Maria Cavallaro, in memoria del padre Maurizio

di Monia Orazi

Doppietta di Sossanta che strappa la vittoria alla Corsa alla Spada e si aggiudica anche il Palio. A tagliare per primo il traguardo il 22enne studente universitario Daniele Crescimbeni, camerte che ha superato agli ultimi metri di gara gli avversari degli altri terzieri, tagliando il traguardo in 4 minuti e sei secondi, ha preceduto Marco Ricci di Muralto, caduto pochi metri prima dell’arrivo e Andrea Michiorri di Di Mezzo, già vincitore di una gara. Sossanta ha strappato il palio con 198 punti, staffetta rosa alle atlete di Di Mezzo.

«È stata una gara molto dura – ha commentato a caldo il vincitore – in salita ho visto che stavo rallentando ma poi ho spinto fino alle fine, e a tre metri ho superato gli altri. Quest’anno ero più preparato mi sono concentrato solo sulla corsa, è andata bene , merito del mio allenatore Stefano Moriconi». La gara è stata preceduta dal corteo storico, con i duchi impersonati da Michele e Maria Cavallaro, in memoria del padre Maurizio colonna portante della manifestazione. Ha ringraziato tutti i partecipanti la presidente della Corsa alla Spada Stefania Scuri.

La corsa è partita in ritardo rispetto agli anni scorsi, il via da San Venanzio con lo squillo di chiarina alle 18.52, con un’ottima presenza di spettatori, felici di ritrovare dopo due anni la gara in presenza. Lungo viale Leopardi hanno dominato gli atleti di Di Mezzo e Muralto, poi man mano a salire si è definito un gruppetto misto. Gli ultimi metri prima del traguardo Daniele Crescimbeni, alla sua quarta gara, ha allungato il passo ed ha tagliato per primo il traguardo. È stato lui a sollevare la spada sotto lo sguardo dei giovani duchi Maria e Michele Cavallaro. A festeggiare il giovane vincitore i tifosi del terziero, i genitori, i compagni di squadra, le atlete della staffetta. Come da consuetudine ha impugnato la spada, sollevandola in alto davanti ai duchi, per essere premiato dalla presidente Stefania Scuri. Uno sventolare di bandiere biancorosse e urla di gioia ha accompagnato sul palco della corte, il gruppo di Saossanta che ha vinto anche il palio. Sono intervenuti alla giornata l’ex presidente della Provincia Antonio Pettinari, il rettore Unicam Claudio Pettinari, il commissario prefettizio Paolo De Biagi, don Marco Gentilucci, i rappresentanti delle autorità militari.

