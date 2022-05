Controlli lungo la costa,

identificate 142 persone

SICUREZZA - La polizia si è concentrata in particolare su Porto Recanati e l'Hotel House

21 Maggio 2022 - Ore 13:49 - caricamento letture

Controlli della polizia sulla costa tra ieri e oggi, particolare attenzione su Porto Recanati e all’Hotel House: 142 persone identificate, controlli su 95 veicoli. L’attenzione del personale della questura di Macerata, con il supporto del Reparto prevenzione crimine Umbria-Marche e del Nucleo cinofili si è concentrata sulla prevenzione dei reati più diffusi e che creano allarme sociale. I controlli di polizia sono stati attuati soprattutto nelle aree più a rischio, caratterizzate da fenomeni di illiceità e da degrado urbano, zone dove si è proceduto all’identificazione e al controllo di persone e veicoli sospetti. Inoltre, in entrambi i giorni, sono anche stati estesi alla zona dell’Hotel House.

L’attività si inquadra nell’ambito dei servizi effettuati in base all’ordinanza di servizio del questore Vincenzo Trombadore, a seguito di quanto definito in sede di Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica.



© RIPRODUZIONE RISERVATA