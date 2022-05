Chiesanuova ritorna alla vittoria:

Monteneri stende il Centobuchi

PROMOZIONE - Il difensore centrale decide il testacoda dopo appena un minuto di gioco: finisce 1 a 0. A tre giornate dal termine, la capolista si porta a più sette sulla Maceratese (domani il derby con la Cluentina) e a più otto sul Monturano Campiglione (battuto 3 a 0 dal Portorecanati)

21 Maggio 2022 - Ore 19:47 - caricamento letture

Il Chiesanuova ritorna alla vittoria dopo le due sconfitte consecutive contro Portorecanati e Maceratese e consolida la vetta del girone B di Promozione, in attesa della partita di domani fra i biancorossi di Trillini secondi in classifica (ora a -7) e la Cluentina.

Allo stesso momento, la capolista guidata da Migliorelli ringrazia gli orange che nel pomeriggio hanno calato il tris al Monturano Campiglione, ora otto lunghezze dietro. Domenica prossima il Chiesanuova sarà protagonista del big match di giornata (la terz’ultima), il derby con l’Aurora Treia. A Centobuchi, già retrocesso, è decisivo Matteo Monteneri dopo appena un giro di lancette. La squadra dedica la vittoria al giovane Pierantonelli che venerdì è stato operato a San Benedetto dal dottor Di Matteo.

La cronaca. Il Chiesanuova è ancora privo di Tanoni e di capitan Carlo Mongiello squalificato. Nonostante ciò, i biancorossi sono autori di una partenza a razzo e dopo appena un minuto passano in vantaggio: corner di Campana in area Monteneri di testa batte Rosano. Al 15′ ancora Chiesanuova pericoloso con Gonzalez, gran tiro, il portiere locale para in due tempi. Trascorrono cinque minuti e il Chiesanuova perde Gonzales per infortunio. Al 25 punizione di Campana, in area Pasqui colpisce di testa da buona posizione ma la palla termina alta. I biancorossi mancano il raddoppio anche al , vuole chiudere la gara. Al 48′ Pasqui ci prova ma Rosano salva con bravura. Al 70 doppia occasione per Alessandro Mongello, due volte murato dal portiere avversario. All’82’ i locali si fanno minacciosi con il neo entrato Boufariha, ma Carnevali si salva in corner. Al 90′ il Chiesanuova manca ancora il bersaglio con Ceraretti, Rosano ancora bravo a dire no.

Il tabellino:

CENTOBUCHI: Rosano, Leopardi, Balestra (80′ Boufariha), Labanca, Pietropaolo, Olivieri, Tanzi (65′ Fernandez), Testa (46′ Maselli), Trawally, De Baptistis (60′ Pignotti), Offidani (87′ Aureli). A disp.: Galizi, Giobbi, Khouaja, Puddu. All.: Puddu.

CHIESANUOVA: Carnevali, Paniconi (65′ Cesaretti), Iommi, Campana, Ortolani, Monteneri, Pasqui (65′ Rango), Rapaccini, Rodriguez (77′ Bonifazi), Gonzalez (20′ Alessandro Mongiello), Morettini. A disp.: Pedol, Tanoni,, Marinangeli, Forconi, Sacchi. All.: Migliorelli.

TERNA ARBITRALE: Ferroni di Fermo (Tidei di Fermo – Marchei di Ascoli).RETE: 1′ Monteneri.

