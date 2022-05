Brevetti per nuovi bagnini,

prima volta a Porto Potenza

MARE - Diverse le persone che hanno partecipato ai corsi, tra loro anche militari della Capitaneria e dei carabinieri

A lezione per diventare bagnini di salvataggio. Gli esami si sono svolti per la prima volta sul litorale di Potenza Picena. Le lezioni sono state svolte da Matteo Carbone (sotto l’egida della Società Nazionale di Salvamento), responsabile del corso, dall’istruttore nelle arti marinaresche per il salvataggio Marco Galli e l’istruttrice di nuoto Giusy Ciccoli.

Hanno guidato l’iter addestrativo, iniziato con le lezioni teoriche sull’arte marinaresca e lo studio approfondito dell’ordinanza balneare in vigore, che ha impegnato i ragazzi, in esercitazioni di nuoto per salvamento prima in piscina e proseguiti poi in mare, sfidando la temperatura e le correnti.

Il prossimo 26 maggio i neo brevettati (tra cui 3 militari della Guardia costiera di Civitanova e Porto Recanati, un militare dell’Aeronautica e un maresciallo dei carabinieri di Potenza Picena) dopo aver già conseguito la certificazione Blsd a cura della Croce rossa di Potenza Picena, affronteranno le prove di voga e di teoria davanti alla commissione composta dai militari della Capitaneria dì Civitanova per ottenere l’abilitazione completa Mip (mare, acque interne, piscina).

