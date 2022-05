Si ribalta furgone, illeso conducente.

Frontale sulla Regina, in tre all’ospedale

GLI INCIDENTI nel giro di un'ora a Campanelle di San Ginesio sulla provinciale 78 e a Potenza Picena nei pressi dell'incrocio per San Girio

Due incidenti nel giro di un’ora in provincia. Il primo è avvenuto intorno alle 7,30 sulla provinciale 78, in località Campanelle di San Ginesio. Il conducente di un furgone che trasportava ossigeno liquido ha perso il controllo del mezzo, che si è ribaltato. Immediato l’intervento sul posto dei vigili del fuoco per la messa in sicurezza del luogo dell’accaduto, vista anche la presenza delle bombole che fortunatamente erano vuote. La strada è stata chiusa per il tempo necessario alla rimozione del veicolo, il conducente è uscito da solo dal furgone ed è illeso. Un’ora dopo è avvenuto un frontale fra due auto sulla Regina, in tre sono finiti all’ospedale. L’incidente è avvenuto intorno alle 8,30 nei pressi dell’incrocio per San Girio a Potenza Picena. Per cause in corso di accertamento i due veicoli si sono scontrati. Immediati i soccorsi. Sono subito intervenuti gli operatori dell’emergenza che, prestate sul posto le prime cure del caso, hanno trasportato con l’ambulanza tre persone in codice giallo al pronto soccorso di Civitanova.

