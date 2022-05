Quattro zampe alla riscossa

RECANATI -Sfilate e solidarietà per gli amici cani. Domenica 22 maggio in piazza Leopardi un festoso pomeriggio con l’associazione Animals Mago Ranch e il gruppo Cittadinanza Attiva - servizio sgambatoio

Una piazza gremita di amanti degli animali e tante code scodinzolanti festose. É quanto si preannuncia con “Quattro zampe alla riscossa”, la manifestazione in programma domenica 22 maggio dalle 15,30 in piazza Leopardi a Recanati, organizzata dall’associazione Animals Mago Ranch di Cingoli in collaborazione con il gruppo Cittadinanza Attiva – Servizio sgambatoio del comune. “Il nostro intento è focalizzare l’attenzione verso i nostri amici a quattro zampe – spiega Francesca Gozzoli, presidente di Animals Mago Ranch Odv – e sensibilizzare la popolazione alla cultura cinofila. Il tutto cercando di regalare una domenica di puro divertimento e di condivisione”. E per farlo ben tre diverse iniziative animeranno l’evento.

Alle 15.30 si inizierà con la spettacolare esibizione “Eroi a quattro zampe” con i cani da ricerca in superficie e da salvataggio del Centro addestramento unità cinofile da soccorso di Jesi e poi spazio ai cani dell’associazione Il Mio Labrador di Treia, centro di addestramento cani per l’assistenza a persone con disabilità: due testimonianze del prezioso servizio che cani e conduttori svolgono con impegno e dedizione, all’insegna della protezione civile e di una migliore qualità di vita per persone disabili.

Si proseguirà poi con una presentazione e sfilata dei cani ospiti dei canili e in cerca di una casa, alla quale nelle scorse settimane sono stati invitati a iscriversi e partecipare i diversi canili e i rifugi delle Marche: quale miglior occasione per promuovere, sensibilizzare e incentivare l’adozione di cani, magari non più giovanissimi, e fare in modo che il canile non diventi la loro prigione a vita?

Last but non least, alle 17,30 arriverà la sfilata canina aperta a tutti, e non solo ai cani di razza: una “gara” dove pedigree e acconciature non contano, contano solo la simpatia e l’affiatamento con il proprio amico a quattro zampe. Le categorie in gara sono infatti: “Il più simpatico” , “Bon Ton” , “Ogni scarrafone…” e “Nonno sprint” . A fine sfilata verranno premiati i cani vincitori per categoria e tutti gli iscritti riceveranno dei simpatici, utili e gustosi omaggi. Le iscrizioni, ad offerta libera, si raccoglieranno direttamente in piazza, a partire dalle 15: i fondi raccolti serviranno per aiutare gli animali in difficoltà di cui si occupa Mago Ranch Odv e per rispondere alle richieste di aiuto di famiglie e associazioni animaliste che sostiene. Sempre nell’ottica di informare e sensibilizzare la cittadinanza, in occasione della manifestazione sarà distribuito un utile programma-libretto con norme e leggi sulla tutela degli animali d’affezione, la detenzione e la conduzione dei cani da parte di privati, con estratti del Regolamento Comunale di Recanati, a cui l’associazione Animals Mago Ranch ha collaborato, e non mancherà il regolamento dello sgambatoio comunale, area destinata a far correre e giocare i cani in sicurezza.

Un’altra nota di colore a cornice dell’evento sarà la caccia al tesoro per le vie di Recanati, organizzata dall’artista Heidi Aellig e il gruppo di “Un sasso per un sorriso”, con l’augurio che i sassi a tema canino trovati, portino tanta fortuna ai cani dei canili, in cerca di una casa .

