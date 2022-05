Festival della famiglia,

gran finale nel weekend

MACERATA - Domani e domenica la città si prepara a chiudere la manifestazione: ecco il programma

20 Maggio 2022 - Ore 14:53 - caricamento letture

Festival della Famiglia, sabato e domenica il gran finale. In programma una serie di momenti di condivisione e confronto che metteranno al centro i bambini, i ragazzi, la famiglia, il rapporto nonni-nipoti ma anche la scuola. Non mancheranno i tre concerti di altrettante band locali che coinvolgeranno anche i giovani.

Domani, in piazza Mazzini, dal pomeriggio, spazio alla creatività con i laboratori per nonni e bambini, il truccabimbi, la pesca e i giochi della Croce rossa di Macerata, la premiazione del concorso scolastico “I nipoti raccontano i nonni” e la premiazione di una famiglia numerosa che porterà la propria testimonianza. Dalle 21 di sabato, sempre in piazza Mazzini, spazio a “Città in musica” con l’esibizione di tre band musicali locali (Valchiria, Almalu Swing Band, Route77) che proporranno il loro repertorio di cover coinvolgendo anche i ragazzi. Sarà presente, per l’occasione, anche lo stand dell’infopoint di prevenzione “Stammi bene”.

Domenica appuntamento ai Giardini Diaz dove, per tutto il giorno, ci sarà la pesca per i bambini organizzata dalla Croce rossa di Macerata e dove sarà possibile fare il pic nic in famiglia grazie alla presenza di stand gastronomici. Dalle 14.30 spazio alla caccia al tesoro e allo stand di Unicef e non mancheranno giochi, laboratori, letture e momenti di divertimento. Alle 16, inoltre, sempre ai Giardini Diaz, il vescovo Nazzareno Marconi officerà la messa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA