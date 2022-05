«Atti osceni sotto gli occhi dei bambini»,

nei guai un imprenditore

APPIGNANO - Un 61enne sarebbe stato visto da alcuni minorenni che giocavano in cortile mentre in ufficio compiva atti di autoerotismo. La difesa parla di accuse calunniose. L'udienza è stata rinviata al tribunale di Macerata per riunire il fascicolo con un altro fatto, avvenuto lo stesso giorno, ma di tutt'altra natura

20 Maggio 2022

Imprenditore finisce sotto accusa perché avrebbe compiuto atti osceni a cui avrebbero assistito dei bambini. Oggi doveva svolgersi la prima udienza davanti al giudice Francesca Preziosi del tribunale di Macerata che ha però trasmesso gli atti al presidente della sezione penale per riunire il fascicolo con un altro episodio avvenuto lo stesso giorno ma di tutt’altra natura.

L’accusa, sostenuta dal pm Stefano Lanari, parla di bambini che giocavano, di un cortile, e di una finestra al cui interno si vede tutto. E quello che avrebbero visto cinque bambini (che all’epoca avevano tra i 3 anni e gli 8 anni) ha portato sotto accusa un 61enne di Appignano. Secondo l’accusa il 19 ottobre 2018 l’uomo si trovava nell’ufficio della sua azienda e aveva il computer acceso su cui scorrevano immagini pornografiche. L’uomo era stato visto dai ragazzini che stavano in cortile a giocare, con i pantaloni abbassati e mentre compiva atti di autoerotismo, continua l’accusa. I genitori di alcuni bambini avevano poi chiesto l’intervento dei carabinieri. Al 61enne, assistito dall’avvocato Sergio Marini, viene contestato di non essersi premurato di oscurare la finestra, che affaccia sul cortile, per evitare che dei minorenni potessero assistere a cosa avveniva all’interno. La difesa respinge con forza le accuse e ritiene che si tratti di una calunnia legata ad un altro fatto avvenuto lo stesso giorno.

(Gian. Gin.)

