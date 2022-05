Riparte la carovana su due ruote,

“2 wheels 4 benefit” in marcia

per l’ospedale Salesi

SOLIDARIETA' - L'appuntamento domenica alle 8,30 a Petriolo, consegnati negli anni oltre 36mila euro all’ospedale pediatrico di Ancona

19 Maggio 2022 - Ore 11:02 - caricamento letture

«Dopo uno stop forzato dovuto alla pandemia, quest’anno si riparte con più entusiasmo e grinta di prima». Riparte la carovana di “2 wheels 4 benefit” che aspetta tutti i centauri (e non) a Petriolo, domenica dalle 8,30 con partenza per Ancona alle 9,30 per l’ormai classico viaggio della solidarietà.

«Il corteo attraverserà diverse località della provincia di Macerata ed Ancona dove giungerà a destinazione per consegnare l’assegno all’Associazione Salesi – si legge in una nota degli organizzatori -. La manifestazione verrà trasmessa in diretta Facebook sulla pagina ufficiale per consentire la partecipazione anche a chi non potrà essere fisicamente con noi».

L’idea nacque nell’inverno 2009 da sette amici accomunati dalla passione per la moto. «Per ciascuno di noi quella passione è stata una costante della vita. Fin dall’infanzia, gironzolare su un mezzo a due ruote mosso da motore a scoppio è stato il passatempo di gran lunga preferito da ognuno – spiegano gli organizzatori -. In quella serata di febbraio abbiamo pensato di unire quella passione ad un gesto che avesse potuto dare una opportunità in più a chi era stato meno fortunato. Negli anni sono state raccolte ed interamente devolute all’ospedale pediatrico Salesi di Ancona un totale di 36.850 euro».

