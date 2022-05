Dramma al largo di Bari,

affonda rimorchiatore

partito da Ancona: cinque dispersi

L'IMBARCAZIONE 'Franco P.' è stata inghiottita ieri sera dopo essere partita dallo scalo dorico. La Capitaneria di Porto ha subito avviato le ricerche portando in salvo il comandante. Le operazioni di soccorso stanno tuttora procedendo con la collaborazione delle autorità croate

19 Maggio 2022 - Ore 12:54 - caricamento letture

Dramma in mare nella notte al largo di Bari dove il rimorchiatore ‘Franco P. – Ancona’, è affondato. Disperse 5 persone. Una sesta, il comandante, è stata invece messa in salvo dagli uomini della Capitaneria di Porto di Bari.

L’affondamento, per cause al momento da accertare, è avvenuto poco dopo le 21 di ieri, a 53 miglia al traverso del porto di Bari, al limite tra le acque di responsabilità Sar italiane e croate. Lanciato l’allarme, prontamente i militari della Guardia Costiera barese sono partiti con le motovedette per raggiungere il largo. Immediatamente è stata attivata la macchina dei soccorsi con l’invio di mezzi SAR e messaggi di allerta diretti a tutte le navi presenti in zona allo scopo di farle dirigere sul punto dell’affondamento.

Durante le ricerche di questa notte, avvenute in presenza di mare molto mosso, la motonave Split di bandiera Croata – accorsa in zona – ha recuperato vivo dal mare il comandante del rimorchiatore. Il rimorchiatore ‘Franco P. – Ancona’, sembra fosse diretto in Albania dove sarebbe stato impegnato nell’effettuare alcuni lavori. Partito dalla banchina 24 del porto dorico, dove era solitamente ormeggiato, stava rimorchiando il ‘Pontone AD3’. Al momento il Pontone si trova alla deriva con 11 persone a bordo. In suo soccorso sta dirigendo un altro rimorchiatore.

Da questa notte, familiari dell’equipaggio del rimorchiatore sono assistiti presso gli Uffici della Direzione Marittima. Tra i cinque dispersi del rimorchiatore ci sono 4 italiani e un tunisino. Un aereo “Manta” della Guardia Costiera italiana sta sorvolando in questo momento la zona alla ricerca dei marittimi di cui non si hanno notizie.

(al.big.)

(servizio aggiornato alle 11.30)

© RIPRODUZIONE RISERVATA