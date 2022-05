Donazione del midollo osseo,

l’Admo organizza

il secondo torneo di padel

ALTRUISMO - La manifestazione è in programma da venerdì 27 maggio a domenica 29 maggio nel circolo Torresi in via Dante a Macerata

Grazie alla collaborazione del Tennis – Padel Team Torresi, l’Admo organizza il secondo torneo di padel per informare e sensibilizzare alla donazione del midollo osseo. La manifestazione è in programma venerdì 27, sabato 28 e domenica 29 maggio nel circolo in via Dante, a Macerata. L’iscrizione sarà di 15 euro a persona, la quale avrà una maglietta in omaggio. Il tutto si concluderà con una merenda cena offerta. Per informazioni e prenotazioni, entro il 24 maggio, contattare il numero 3920693425 (Giovanni). «Con il talento si vincono le partite, con l’altruismo la vita – è il messaggio dell’Admo -. Solo una persona su 100mila è compatibile con un’altra. Prova a vincere tu questa sfida».

