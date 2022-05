Concerti in ateneo,

il Duo Limes a Unimc

MACERATA - Domenico Di Maria al sax e Luca Giarritta al pianoforte si esibiranno domani alle 18,30 nell'aula A di Filosofia

18 Maggio 2022 - Ore 09:26 - caricamento letture

Nuovo appuntamento con il ciclo Concerti in Ateneo. Domani – in collaborazione con il Conservatorio di musica Giovanni Battista Pergolesi di Fermo – l’Università di Macerata ospiterà un concerto di musica da camera con Domenico Di Maria al sax e Luca Giarritta al pianoforte. Dal 2020 Luca Giarritta e Domenico Di Maria hanno dato vita al Duo Limes, specializzato in un repertorio che spazia dal jazz alla musica contemporanea. Il duo ha vinto diversi concorsi (Premio delle Arti 2021, Vibo Valentia 2021). L’esibizione avrà luogo nell’aula A di Filosofia in via Garibaldi 20 a partire dalle 18.30. L’ingresso all’evento è libero fino a esaurimento posti.

