Centro di distribuzione postale,

inaugurata la nuova sede

POTENZA PICENA - Questa mattina il taglio del nastro. Il sindaco Noemi Tartabini: «La ricollocazione della sede ha consentito un miglioramento sul fronte della gestione del traffico e dei parcheggi all'interno del nostro centro storico»

18 Maggio 2022 - Ore 17:17 - caricamento letture

Nuovo centro di distribuzione postale a Potenza Picena, oggi il taglio del nastro. La sede è stata progettata e realizzata in modo funzionale al “Joint Delivery”. Si tratta di un modello di recapito introdotto sull’intero bacino territoriale, che dispone di attrezzature di ultima generazione che ottimizzano l’operatività degli addetti.

Di nuova concezione gli strumenti di lavoro, quali i carrelli per la movimentazione interna della posta, le bilance e i casellari, che permettono di ordinare la corrispondenza più velocemente. «La nuova sede ha consentito un miglioramento sul fronte della gestione del traffico e dei parcheggi all’interno del nostro centro storico – dice il sindaco Noemi Tartabini –, oltre a garantire una più agevole accessibilità dei luoghi di lavoro agli operatori che gravitano attorno agli uffici di smistamento». Nel centro di distribuzione di Potenza Picena lavorano 25 persone tra portalettere e operatori interni. Il volume annuo della sede è di circa 1 milione e 800mila pezzi di corrispondenza “ordinaria” e circa 200mila pezzi di posta a firma e pacchi. Il centro ha competenza sui comuni di Recanati, Potenza Picena e Porto Recanati e dispone di un parco mezzi che comprende 19 auto con le quali quotidianamente i portalettere raggiungono gli oltre 12mila civici serviti. Tutti i portalettere sono dotati di palmare con cui gestiscono la corrispondenza ordinaria e a firma in modo veloce e tracciato, portando a domicilio numerosi servizi postali e di pagamento sia per i privati sia per i professionisti.

