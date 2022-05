Dramma al corteo della Corsa alla spada,

muore figurante: evento annullato

CAMERINO - Maurizio Lintei, 68 anni, si è sentito male prima dell'inizio della manifestazione. E' stato soccorso ma non si è ripreso. Silenzio irreale alla cerimonia dell'Offerta dei ceri

17 Maggio 2022 - Ore 22:50

di Monia Orazi

Malore durante la rievocazione della Corsa alla Spada di Camerino, muore, evento annullato.La vittima è uno dei figuranti che questa sera partecipavano alla rievocazione storica della Corsa alla Spada e Palio di Camerino. L’uomo, Maurizio Lintei, un artigiano di 68 anni, era vestito in costume storico e si apprestava a partire da corso Vittorio Emanuele in centro storico con il suo terziere, alla volta di San Venanzio per l’offerta dei Ceri. Ad un certo punto verso le 20,30 è caduto a terra e non si è più rialzato. Sono stati chiamati i soccorsi, in breve è arrivata l’ambulanza. I sanitari del 118 hanno tentato a lungo di rianimare l’uomo, ma per lui purtroppo non c’era più niente da fare. Sono stati subito avvisati i familiari che sono giunti sul posto. Il direttivo della Corsa alla Spada ha subito annullato lo svolgimento del corteo storico in notturna, mentre la cerimonia dell’Offerta dei ceri, trasmessa in streaming sui social si è svolta in un silenzio irreale, carico di cordoglio e partecipazione per il dolore di questa famiglia camerte.

