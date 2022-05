Sensibilizzazione sulla Sclerosi tuberosa,

lo Sferisterio si tinge d’azzurro

MACERATA - L'iniziativa in occasione della Giornata Mondiale

Domenica 15 maggio lo Sferisterio verrà illuminato di azzurro in occasione della Giornata mondiale per la sensibilizzazione sulla Sclerosi tuberosa.

L’Amministrazione comunale, infatti, ha concesso all’Associazione Sclerosi Tuberosa-Aps, in cui quest’anno ricorrono i 25 anni dalla sua costituzione, sia il patrocinio comunale non oneroso che l’illuminazione dell’arena.

«L’Amministrazione in questo modo – interviene il vice sindaco e assessore ai Servizi scoiali Francesca D’Alessandro – vuole partecipare all’attività di sensibilizzazione che l’associazione Aps ogni anno promuove e rivolge a istituzioni, medici e cittadini, diffondendo la conoscenza della malattia e realizzando progetti a sostegno dei malati e delle loro famiglie».

Circa 1 su 6.000 neonati nasce con la St e si stima un nuovo nato in Italia ogni 4 giorni. La Sclerosi Tuberosa è una patologia cronica senza cura e spesso le manifestazioni si aggravano col passare del tempo, una malattia ancora sconosciuta ai più e molte sono le difficoltà che le persone con St e i loro familiari riscontrano a livello di tutele sociali. Per questo motivo nel mese di maggio l’Ast ogni anno promuove attività di sensibilizzazione e raccolta fondi a sostegno della ricerca che va sotto il nome di “Una Rosa per la Ricerca”.

