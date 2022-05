Escursioni in E-bike, dj set

e solarium con vista sul Monte Bove

Natura e movida sui Sibillini

MONTAGNA - Francesco Cangiotti presenta le iniziative del week end a Bolognola e Frontignano

12 Maggio 2022 - Ore 10:10 - caricamento letture

Fine settimana dal sapore estivo con tante iniziative e feste in quota da Bolognola e Frontignano. Dopo un aprile e inizio maggio con tempo spesso instabile che ha frenato un po’ l’inizio della stagione primaverile in montagna, ormai da qualche giorno il meteo si è fatto più stabile con temperature dai connotati estivi e che preannunciano quindi un fine settimana di bel tempo anche sulle nostre montagne. E così con il bel tempo, tante le attività e le iniziative proprio a partire da questo fine settimana.

La società Funivie Bolognolaski che ormai da anni gestisce la stazione turistica di Bolognolaski e lo ZChalet, da quest’inverno ha preso anche la gestione dell’importante stazione turistica di Frontignano di Ussita, dove si stanno mettendo in campo grandi azioni di rilancio a partire proprio dalla stagione estiva.

Francesco Cangiotti, amministratore della società racconta le attività previste per questo fine settimana: «Iniziamo da Bolognola, dove sabato e domenica come tutti i fine settimana di maggio e giugno saremo operativi con il nostro noleggio E-Bike che situato nel cuore dei Sibillini è uno dei migliori punti di partenza per belle escursioni sui Sibillini ed in particolare per apprezzare le bellissime fioriture dei prati che circondano Pintura. Allo ZChalet invece come sempre si respira un’aria di festa e di movida, in particolare domenica dalle 14 alle 20 un lungo Dj Set che vedrà alternarsi alla console tre dj per questo evento chiamato Sunday inda House, una festa e musica deep house ed elettronica che vi terrà compagnia per tutto l’aperitivo fino al tramonto, sulle bellissime terrazze di legno con vista mare».

«Sul versante ovest dei Sibillini, a Frontignano di Ussita in attesa del grande evento di apertura del Bike Park previsto per il 21 e 22 maggio, questo fine settimana continua Cangiotti saremo operativi con la seggiovia Saliere, la moderna seggiovia quadriposto che in soli 5-6 minuti porterà i turisti dai parcheggi al bellissimo e rinnovato Saliere Mountain Lounge.

Proprio su questo confortevole ristorante a 1550 metri di quota, si potrà godere specie dal nuovo solarium una bellissima vista sul Monte Bove e sempre all’arrivo della seggiovia nei pressi del rifugio sarà operativo il campo scuola Bike servito dal tapis roulant. Nei pressi del campo scuola e alla partenza della seggiovia è presente un attrezzato noleggio bici e la possibilità di istruttori per corsi adatti dai più grandi ai più piccoli».

Insomma un fine settimana immerso nella natura dei Monti Sibillini con tanto divertimento e iniziative per tutti i gusti.

Info Saliere Mountain Lounge 3760735672

Info ZChalet 3315942018

Info Bolognolaski 3315942018

Info Frontignano360 3760735671

www.frontignano360.it www.bolognolaski.it www.zchalet.it

