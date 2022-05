Furto all’Alberghiero,

razzia di monetine

CINGOLI - Qualcuno è entrato nell'istituto nella notte di domenica e ha svuotato quattro distributori automatici. Il personale della scuola ha denunciato ai carabinieri

10 Maggio 2022

Ladri in azione all’Alberghiero di Cingoli, rubati i soldi dei distributori automatici. Qualcuno ha agito all’istituto Varnelli nella notte di domenica. I ladri, una volta scassinata una porta di emergenza, sono entrati e poi si sono dedicati a svuotare i distributori di bevande e snack. Quattro quelli che sono stati ripuliti dalle monetine che contenevano per un bottino di pochi euro. Il furto è stato scoperto dal personale della scuola quando ieri mattina sono andati ad aprire per l’inizio della settimana di lezioni. Dopo aver scoperto il passaggio dei ladri il personale ha denunciato l’accaduto ai carabinieri del locale comando. I militari dopo aver svolto un sopralluogo hanno dato il via alle indagini per rintracciare i malviventi.

