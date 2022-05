La settima tappa del Giro-E,

partirà da Civitanova

LA MANIFESTAZIONE si svolge insieme al Giro d'Italia. Lo start in città il 17 maggio da piazza XX settembre. I civitanovesi possono anche partecipare al contest sulla mobilità sostenibile, alla fine sarà decretato il comune vincitore

7 Maggio 2022 - Ore 14:44 - caricamento letture

Civitanova tappa del Giro-E, unica città delle Marche tra le 18 selezionate a ospitare la partenza della manifestazione che si svolge insieme al Giro d’Italia. La città partecipa anche al contest legato alla mobilità sostenibile. La tappa partirà da piazza XX Settembre, davanti la sede del Comune, alle 12,05 del 17 maggio. Si tratta della numero sette del Giro-E “Civitanova Marche-Jesi”.

Il Giro-E è una manifestazione unica nel suo genere, inserita come evento cicloturistico nel calendario della Federazione ciclistica italiana. La partenza della tappa è organizzata dall’amministrazione comunale con “Rcs sport” che cura tutto l’evento. La sensibilizzazione verso la mobilità sostenibile ed a tutte le tematiche proprie della sostenibilità ambientale costituisce uno dei principali obiettivi del Giro-E, che si svolgerà nei giorni del Giro d’Italia, di cui ricalca il percorso cambiando solamente le località di partenza e il chilometraggio della tappa. Nell’ambito del Giro-E ha preso vita il progetto Giro-E Smart City Contest, che è una competizione incentrata sulla mobilità sostenibile dedicata ai cittadini dei 18 comuni, tra cui Civitanova (unico nelle Marche), che saranno partenza di tappa del Giro-E.

I cittadini di ogni comune coinvolto si sfideranno attraverso una competizione che misura l’impatto dei propri spostamenti sostenibili. Per partecipare al contest, occorre scaricare l’app Muv (www.muvgame.com), registrare un profilo personale, selezionare il comune di appartenenza. Una volta completati questi passaggi, attraverso l’app Muv, si possono registrare gli spostamenti effettuati a piedi, con la bici, bici elettrica, auto elettrica o ibrida, moto elettrica e mezzi pubblici. Ogni spostamento accumula punti in base alla durata del tragitto, la tipologia del mezzo scelto, le condizioni meteo e le condizioni del traffico. Al termine del torneo verrà decretato un comune vincitore in base ai punti accumulati dai cittadini e verrà fornito un report con analisi dei dati contenenti informazioni sulle tratte percorse, numero di utenti attivi e soprattutto dati sull’impatto in termini di chili di Co2 risparmiata.

© RIPRODUZIONE RISERVATA