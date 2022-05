Inaugurati i Giardini “Lennon”,

nuova area giochi per i bimbi

TOLENTINO - L'area verde è stata caratterizzata da un profondo restyling tra arredo urbano e piantumazione di fiori e arbusti

7 Maggio 2022 - Ore 14:11 - caricamento letture

Taglio del nastro del sindaco Giuseppe Pezzanesi ai giardini “John Lennon” al cui interno è stato anche realizzato il “Giardino di Betty”. Il progetto ha interessato la riqualificazione del parco pubblico che si trova nei pressi del Palazzo Europa. Il parco riveste una notevole importanza per la vita sociale della città, in quanto è il parco cittadino attrezzato più vicino al centro storico. L’intervento ha riguardato decoro urbano, arredamento, fruibilità e sicurezza del parco.

Sono stati rimossi tutti gli elementi di arredo urbano, da panchine a cestini, che sono stati sostituiti. Demolita la pavimentazione sulla zona centrale del parco in quanto non più conforme tipologicamente al contesto di riqualificazione che si vuole adottare, dismessa l’area giochi con eliminazione di tutti i giochi presenti, rimossa tutta la cordolatura in elementi prefabbricati in calcestruzzo a delimitazione delle aiuole e dei percorsi pedonali.

La riqualificazione è stata realizzata grazie alla piantumazione di nuove essenze arboree giovani e di minore sviluppo vegetativo, piantumazione di essenze arbustive o floreali con fioritura a scalare, realizzazione di impianto di irrigazione per le principali aree verdi del parco, collocamento dei nuovi elementi di arredo urbano, in numero e posizione sostanzialmente uguale allo stato attuale, salvo qualche integrazione nei pressi della futura zona giochi per bambini. In particolare è stata realizzata la nuova area giochi per bambini, “Il Giardino di Betty”, della dimensione di 230 metri quadrati, con predisposizione di superficie ad assorbimento sull’intera area nel rispetto nella normativa. Il parco giochi ha una speciale pavimentazione realizzata con il riciclo di materiale sportivo esausto. La realizzazione di questa pavimentazione nasce dalla collaborazione tra il comune di Tolentino e Eso Società Benefit e l’associazione Gogreen, nell’ambito delle iniziative a favore dello sviluppo di progetti di economia circolare.

Sono state installate le attrezzature gioco conformi alle normative, costituite da impianto giochi inclusivo, con scivoli, dondolo a bilico su molle adatto anche a bambini con disabilità, due altalene in alluminio con un seggiolino a gabbia per i più piccoli, un seggiolino orsetto adatto ai più piccoli ed ai bambini con disabilità, e due seggiolini a tavoletta.

