«Competenza, onestà

e attaccamento al territorio»

Encomio solenne a Pettinari

IL RICONOSCIMENTO all'ex presidente è stato conferito a nome e per conto di tutti i sindaci che si sono succeduti nell’arco del tempo nei Comuni dell'Unione montana di San Ginesio

7 Maggio 2022 - Ore 10:14 - caricamento letture

L’Unione montana dei Monti Azzurri di San Ginesio, che riunisce quindici comuni di quella che un tempo è stata l’omonima Comunità montana, ha conferito un encomio solenne all’ex presidente della Provincia di Macerata, Antonio Pettinari.

«L’intero consiglio – ha detto il suo presidente, Giampiero Feliciotti – ha voluto rendere a Pettinari un sentito ringraziamento per l’opera da lui svolta in tanti anni di pubblico amministratore in Provincia, dove ha dimostrato vicinanza alle aree interne, con dedizione, zelo e soprattutto con trasparenza amministrativa, portando a casa risultati per una rinnovata viabilità, che è sotto gli occhi di tutti».

L’encomio è stato conferito a nome e per conto di tutti i sindaci che si sono succeduti nell’arco del tempo nei Comuni del comprensorio, riconoscendo ad Antonio Pettinari «grande competenza, zelo e attaccamento al territorio in ogni sua azione amministrativa, svolta sempre con innegabile onestà e trasparenza».

© RIPRODUZIONE RISERVATA